Корабель "Крим": 45 років вірної служби та гордості

Корабель "Крим". Фото: Сили оборони півдня України

Сьогодні корабель Морської охорони спеціального призначення "Крим" відзначає 45 років з дня підняття прапору на судні. Захід був відзначений хвилиною мовчання та вшануванням пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"45 років — це поважний вік для корабля, але завдяки належному догляду нинішнього екіпажу та усіх тих, хто ніс службу на ньому в минулому, "Крим" в кампанії, в строю і завжди віддячує надійною роботою усіх механізмів", — йдеться у повідомленні.

Екіпаж корабля отримав щирі вітання від керівництва регіонального управління, Одеського загону Морської охорони та інших побратимів з військово-морських сил. Вони наголосили на важливості та цінності відданості та спільної роботи екіпажу, яка відображається в винятковому виконанні обов'язків.

"Корабель має славетну історію, а у сьогоденні вписує в її сторінки й свій бойовий шлях. Визначення спроможностей залізного побратима залежить від вас – екіпажу. Ваша витримка, згуртованість та злагодженість є запорукою відмінного виконання своїх обов’язків та визначених завдань. І я впевнений, що у корабля Морської охорони спеціального призначення "Крим" обов’язково буде ще одна славетна сторінка – коли він з гордо піднятим державним прапором на борту повернеться до українського Криму!", — зазначив начальник штабу Одеського загону морської охорони.

Привітання військових. Фото: Сили оборони півдня України

Військовий тримає грамоту. Фото: Сили оборони півдня України

Кожен член екіпажу "Крима" відзначений грамотами та подяками за свій вагомий внесок у справу захисту державного кордону та суверенітету. Понад половина екіпажу є військовослужбовцями, які приєднались до Морської охорони під час мобілізації, об'єднані єдиною метою - захищати рідну країну від будь-яких загроз.

