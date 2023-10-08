Корабль "Крым": 45 лет верной службы и гордости

Корабль "Крым". Фото: Силы обороны юга Украины

Сегодня корабль Морской охраны специального назначения "Крым" отмечает 45 лет со дня поднятия флага на судне. Мероприятие было отмечено минутой молчания и памяти тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"45 лет — это почтенный возраст для корабля, но благодаря надлежащему уходу нынешнего экипажа и всех тех, кто нес службу на нем в прошлом, "Крым" в кампании, в строю и всегда благодарит надежную работу всех механизмов", — говорится в сообщении.

Экипаж корабля получил искренние поздравления от руководства регионального управления, Одесского отряда Морской охраны и других собратьев по военно-морским силам. Они отметили важность и ценность преданности и совместной работы экипажа, которая отражается в исключительном исполнении обязанностей.

"Корабль имеет славную историю, а в настоящем вписывает в ее страницы и свой боевой путь. Определение способностей железного собрата зависит от вас – экипажа. Ваша выдержка, сплоченность и слаженность является залогом отличного выполнения своих обязанностей и определенных задач. И я уверен, что у корабля Морской охраны специального назначения "Крым" обязательно будет еще одна славная страница – когда он с гордо поднятым государственным флагом на борту вернется в украинский Крым!" , - отметил начальник штаба Одесского отряда морской охраны.

Поздравление военных. Фото: Силы обороны юга Украины

Военный держит грамоту. Фото: Силы обороны юга Украины

Каждый член экипажа "Крыма" отмечен грамотами и благодарностями за свой весомый вклад в защиту государственной границы и суверенитета. Более половины экипажа являются военнослужащими, которые присоединились к Морской охране во время мобилизации, объединены единственной целью – защищать родную страну от любых угроз.