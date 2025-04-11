Ракетоносії РФ на рейді — Одещина в небезпеці

Корабель РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Ворог вивів ракетоносії з рейдів у Чорному морі. Але у Середземній акваторії наразі спостерігається присутність кораблів Росії, які споряджені 26 "Калібрами".

Про це 11 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях наразі присутності ворога не виявлено. Але у Середземному на патрулювання виведені 3 судна РФ, які можуть випустити до 26 крилатих ракет.

Актуальна інформація. Військов-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 3 судна, 2 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 8 кораблів, 6 з яких потім рушили у сторону Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що союзники виступили за нові гарантії безпеки. А також про 580 мільйонів, які обіцяють дати на дрони.