Ракетоносители РФ на рейде — Одесская область в опасности

Корабль РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Враг вывел ракетоносители с рейдов в Черном море. Но в Средиземной акватории пока наблюдается присутствие кораблей России, которые снаряжены 26 "Калибрами".

Об этом 11 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. Но в Средиземном на патрулирование выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Скриншот: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 3 судна, 2 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 8 кораблей, 6 из которых потом выдвинулись в сторону Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что союзники выступили за новые гарантии безопасности. А также о 580 миллионах, которые обещают дать на дроны.