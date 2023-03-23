Корисні продукти для здорового сну: рекомендації МОЗ

Яка їжа забезпечує якісний сон

Знаходитися в хорошому здоров'ї та насолоджуватися повноцінним сном дуже важливо для нашого здоров'я та настрою. Недосип та безсоння можуть призвести до ряду проблем зі здоров'ям та гіршої продуктивності протягом дня. Втім, правильне харчування може допомогти поліпшити якість вашого сну.

Медики дали поради, які можуть допомогти вам заснути та насолоджуватися добрим сном.

Складні вуглеводи

Серед них можна виділити хліб з цільного зерна, крекери, коричневий рис та макаронні вироби. Необхідно уникати простих вуглеводів, які містяться в звичайному білому хлібі, випічці, макаронах та солодощах. Вони можуть знизити рівень серотоніну і погіршити якість сну.

Поживні білки

Нежирний сир, курка, індичка та риба містять амінокислоту триптофан, яка підвищує рівень серотоніну і сприяє якісному сну. Триптофан також міститься в яєчних білках, соєвих бобах та гарбузових насіннях. Однак, не варто вживати жирні сирі та смажену рибу ввечері, оскільки вони довше перетравлюються та можуть заважати засинанню.

Корисні жири для серця

Ненасичені жирні кислоти не тільки сприяють здоров'ю серця, але й підвищують рівень серотоніну і допомагають заснути. Серед таких продуктів — горіхи, такі як волоські, мигдаль, кеш’ю та фісташки. З краще уникати продуктів, що містять насичені та трансжири, таких як картопля фрі, чипси з картоплі та інші закуски з високим вмістом жирів.

Продукти з високим вмістом магнію

Різні поживні речовини можуть допомогти поліпшити якість вашого сну. Наприклад, магній, який можна знайти у шпинаті, насінні, горіхах, авокадо та чорній квасолі. Триптофан, що міститься в продуктах, таких як курка, індичка, риба, яйця, соєві боби та гарбузове насіння, також може допоможе гарному сну.

Корисні напої

Як зазначають експерти, заспокійливим напоєм, який позитивно впливає на сон, може бути тепле молоко або трав’яний чай, наприклад, ромашковий або м’ятний. Проте напої з кофеїном можуть викликати стимулюючу дію і порушувати процес засинання, тому їх краще вживати до обіду.

Свіжі трави

Крім напоїв, свіжі трави можуть також допомогти поліпшити якість сну. Наприклад, шавлія та базилік містять хімічні речовини, які зменшують напругу та сприяють сну. Їх можна використовувати для приготування домашнього соусу на вечерю. Водночас уникайте червоного або чорного перцю, що мають збудливу дію.

Тим часом здорова та гарна шкіра — це не просто питання зовнішньої краси, але й показник загального здоров'я організму. Харчування відіграє важливу роль у підтримці здоров'я та краси шкіри. Одеські медики дали поради про вітаміни та продукти харчування, які допоможуть зберегти вашу шкіру здоровою та гарною.