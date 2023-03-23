Полезные продукты для здорового сна: рекомендации Минздрава

Какая еда обеспечивает качественный сон

Находиться в хорошем здоровье и наслаждаться полноценным сном очень важно для здоровья и настроения. Недосыпь и бессонница могут привести к ряду проблем со здоровьем и худшей продуктивности в течение дня. Впрочем, правильное питание может помочь улучшить качество вашего сна.

Медики дали советы, которые помогут вам заснуть и наслаждаться хорошим сном.

Сложные углеводы

Среди них можно выделить хлеб из цельного зерна, крекеры, коричневый рис и макаронные изделия. Необходимо избегать простых углеводов, содержащихся в обычном белом хлебе, выпечке, макаронах и сладостях. Они могут снизить уровень серотонина и ухудшить качество сна.

Питательные белки

Нежирный сыр, курица, индейка и рыба содержат аминокислоту триптофана, которая повышает уровень серотонина и способствует качественному сну. Триптофан также содержится в яичных белках, соевых бобах и семенах тыквы. Однако не следует употреблять жирные сырые и жареную рыбу вечером, поскольку они дольше перевариваются и могут мешать засыпанию.

Полезные жиры для сердца

Ненасыщенные жирные кислоты не только способствуют здоровью сердца, но и повышают уровень серотонина и помогают уснуть. Среди таких продуктов — орехи, такие как грецкие, миндаль, кешью и фисташки. Из лучше избегать продуктов, содержащих насыщенные и трансжиры, такие, как картофель фри, чипсы из картофеля и другие закуски с высоким содержанием жиров.

Продукты с высоким содержанием магния

Различные питательные вещества могут помочь улучшить качество сна. Например, магний, который можно найти в шпинате, семенах, орехах, авокадо и черной фасоли. Триптофан, содержащийся в продуктах, таких как курица, индейка, рыба, яйца, соевые бобы и тыквенные семена, также может помочь хорошему сну.

Полезные напитки

Как отмечают эксперты, успокаивающим напитком, положительно влияющим на сон, может быть теплое молоко или травяной чай, например ромашковый или мятный. Однако напитки с кофеином могут вызвать стимулирующее действие и нарушать процесс засыпания, поэтому лучше употреблять их до обеда.

Свежие травы

Помимо напитков, свежие травы могут также помочь улучшить качество сна. Например, шалфей и базилик содержат химические вещества, которые уменьшают напряжение и способствуют сну. Их можно использовать для приготовления домашнего соуса на ужин. В то же время избегайте красного или черного перца, обладающих возбуждающим действием.

Тем временем здоровая и красивая кожа — это не просто вопрос внешней красоты, но и показатель общего здоровья организма. Питание играет немаловажную роль в поддержании здоровья и красоты кожи. Одесские медики дали советы о витаминах и продуктах питания, которые помогут сохранить вашу кожу здоровой и красивой.