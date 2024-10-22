Що знайшли у голови Миколаївської МСЕК

Працівники СБУ затримують підозрювану. Фото: СБУ

Під час обшуків у очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи знайшли понад 450 тис. доларів і колекцію ювелірних виробів. Все це багатство жінка тримала у квартирах, які оформила на власного сина.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Що знайшли

За даними слідства, посадовиця оформила на сина — інтерна медичного вишу — три квартири. Саме в одній з них правоохоронці знайшли більшу частину грошей і коштовностей. Крім того, у молодика виявили паспорт громадянина РФ. Як з'ясувалося, він оформив його у консульстві в Одесі до початку повномасштабної війни.

Обшук у квартирі голови МСЕК. Фото: СБУ

При цьому, зазначають слідчі, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях тільки офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 млн грн.

Гроші, знайдені у голови МСЕК. Фото: Офіс генпрокурора

Отримували пільги

Правоохоронці встановили, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину інвалідність ІІ групи. Завдяки цьому вони отримували додаткові пільги та соціальні виплати від держави.

Гроші і коштовності, знайдені у голови МСЕК. Фото: СБУ

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Російський паспорт сина голови МСЕК. Фото: СБУ

Зазначимо, останнім часом почастішали скандали щодо діяльності місцевих МСЕК. Найгучнішим з них стало затримання голови центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. В неї на робочому місці знайшли 93 тис. доларів та 2 тис. євро. Також стало відомо, що очільники МСЕК у Чернівецькій області задекларували дорогі автівки, земельні ділянки та майно.