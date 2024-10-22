Що знайшли у голови Миколаївської МСЕК

Коштовності, гроші й паспорт РФ — на Миколаївщині затримали голову МСЕК
Під час обшуків у очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи знайшли понад 450 тис. доларів і колекцію ювелірних виробів. Все це багатство жінка тримала у квартирах, які оформила на власного сина.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Що знайшли
За даними слідства, посадовиця оформила на сина — інтерна медичного вишу — три квартири. Саме в одній з них правоохоронці знайшли більшу частину грошей і коштовностей. Крім того, у молодика виявили паспорт громадянина РФ. Як з'ясувалося, він оформив його у консульстві в Одесі до початку повномасштабної війни.
При цьому, зазначають слідчі, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях тільки офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 млн грн.
Отримували пільги
Правоохоронці встановили, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину інвалідність ІІ групи. Завдяки цьому вони отримували додаткові пільги та соціальні виплати від держави.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.
Зазначимо, останнім часом почастішали скандали щодо діяльності місцевих МСЕК. Найгучнішим з них стало затримання голови центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. В неї на робочому місці знайшли 93 тис. доларів та 2 тис. євро. Також стало відомо, що очільники МСЕК у Чернівецькій області задекларували дорогі автівки, земельні ділянки та майно.
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