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Драгоценности, деньги и паспорт РФ — на Николаевщине задержали главу МСЭК

22 октября 2024 09:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Что нашли у главы Николаевской МСЭК
Сотрудники СБУ задерживают подозреваемую. Фото: СБУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В ходе обысков у главы Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы нашли более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий. Все это богатство женщина держала в квартирах, которые оформила на собственного сына.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Что нашли

По данным следствия, чиновник оформила на сына — интерна медицинского вуза — три квартиры. Именно в одной из них правоохранители обнаружили большую часть денег и драгоценностей. Кроме того, у новолуния обнаружили паспорт гражданина РФ. Как оказалось, он оформил его в консульстве в Одессе до начала полномасштабной войны.

Драгоценности, деньги и паспорт РФ — на Николаевщине задержали главу МСЭК - фото 1
Обыск в квартире главы МСЭК. Фото: СБУ

При этом, отмечают следователи, в течение 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях только официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Драгоценности, деньги и паспорт РФ — на Николаевщине задержали главу МСЭК - фото 2
Деньги, найденные у главы МСЭК. Фото: Офис генпрокурора

Получали льготы

Правоохранители установили, что в 2023 году чиновник оформила себе и сыну инвалидность II группы. Благодаря этому, они получали дополнительные льготы и социальные выплаты от государства.

Драгоценности, деньги и паспорт РФ — на Николаевщине задержали главу МСЭК - фото 3
Деньги и драгоценности, найденные у главы МСЭК. Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Драгоценности, деньги и паспорт РФ — на Николаевщине задержали главу МСЭК - фото 4
Российский паспорт сына главы МСЭК. Фото: СБУ

Отметим, в последнее время участились скандалы по поводу деятельности местных МСЭК. Самым громким из них стало задержание главы центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. У нее на рабочем месте обнаружили 93 тыс. долларов и 2 тыс. евро. Также стало известно, что главы МСЭК в Черновицкой области задекларировали дорогие автомобили, земельные участки и имущество.

Одесса коррупция задержание Николаев МСЭК Николаевская область

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