Что нашли у главы Николаевской МСЭК

Сотрудники СБУ задерживают подозреваемую. Фото: СБУ

В ходе обысков у главы Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы нашли более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий. Все это богатство женщина держала в квартирах, которые оформила на собственного сына.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Читайте также:

Что нашли

По данным следствия, чиновник оформила на сына — интерна медицинского вуза — три квартиры. Именно в одной из них правоохранители обнаружили большую часть денег и драгоценностей. Кроме того, у новолуния обнаружили паспорт гражданина РФ. Как оказалось, он оформил его в консульстве в Одессе до начала полномасштабной войны.

Обыск в квартире главы МСЭК. Фото: СБУ

При этом, отмечают следователи, в течение 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях только официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Деньги, найденные у главы МСЭК. Фото: Офис генпрокурора

Получали льготы

Правоохранители установили, что в 2023 году чиновник оформила себе и сыну инвалидность II группы. Благодаря этому, они получали дополнительные льготы и социальные выплаты от государства.

Деньги и драгоценности, найденные у главы МСЭК. Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Российский паспорт сына главы МСЭК. Фото: СБУ

Отметим, в последнее время участились скандалы по поводу деятельности местных МСЭК. Самым громким из них стало задержание главы центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. У нее на рабочем месте обнаружили 93 тыс. долларов и 2 тыс. евро. Также стало известно, что главы МСЭК в Черновицкой области задекларировали дорогие автомобили, земельные участки и имущество.