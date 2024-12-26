На Одещині винесли вирок за ухилення від призову

Працівники ТЦК роздають повістки. Фото: ілюстративне/соцмережі

Перед судом постав мешканець Арциза, раніше п'ять разів судимий за крадіжки. Цього разу його обвинуватили в ухиленні від мобілізації. Втім, до в'язниці він не сяде.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Арцизького райсуду.

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Подробиці справи

Обвинувачений чотири рази платив штрафи й відбував іспитові строки за майнові злочини, але у 2020 році все ж таки потрапив за ґрати на три роки. Звільнившись, чоловік отримав повістку та був направлений проходити ВЛК. Втім, на медкомісію він не прийшов.

Що вирішив суд

Підсудний не пояснив причину свого вчинку, але не заперечував провину й заявив, що щиро кається. Суддя визнав його винним в ухиленні від призову та призначив 5,1 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині засудили військовозобов'язаного, який не пішов до ТЦК, бо вважав себе неготовим до служби. А на Хмельниччині з терцентром судився працівник критичної інфраструктури — його мобілізували попри наявність бронювання.