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Вор-рецидивист из Одесчины уклонился от призыва — как наказал суд

26 декабря 2024 22:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области вынесли приговор за уклонение от призыва
Работники ТЦК раздают повестки. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Перед судом предстал житель Арциза, ранее пять раз судимый за кражи. На этот раз он был обвинен в уклонении от мобилизации. Впрочем, в тюрьму он не сядет.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Арцизского райсуда.

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Подробности дела

Обвиняемый четырежды платил штрафы и отбывал испытательные сроки за имущественные преступления, но в 2020 году все же попал за решетку на три года. Освободившись, мужчина получил повестку и был направлен проходить ВЛК. Впрочем, на медкомиссию он не пришел.

Что решил суд

Подсудимый не объяснил причину своего поступка, но не отрицал вину и заявил, что искренне раскаивается. Судья признал его виновным в уклонении от призыва и назначил 5,1 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили военнообязанного, который не пошел в ТЦК, считая себя неготовым к службе. А в Хмельницкой области с терцентром судился работник критической инфраструктуры — его мобилизовали, несмотря на наличие бронирования.

Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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