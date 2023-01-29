Краще на маршрутці: у понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт
Завтра, 30 січня, одеситам не слід чекати на електротранспорт на зупинках. Краще вирушати на роботу на маршрутках, бо трамваї та тролейбуси досі залишаються в депо.
Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".
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"Через недостатність лімітів на електроенергію громадський електричний транспорт залишиться в депо", — зазначають у комунальному підприємстві.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".
На дорогах регулювальники
Також через відсутність електропостачання та вимкнені світлофори на дорогах міста почали працювати регулювальники на критичних ділянках. Це робиться, аби нормалізувати рух транспорту та забезпечити безпеку як водіїв, так і пішоходів.
Відключення світла на Одещині
На Одещині від 26 січня застосовують екстрені відключення світла. Через значний дефіцит потужності в енергосистемі, спрогнозувати повернення до стабілізаційних графіків поки неможливо.