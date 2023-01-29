Лучше на маршрутке: в понедельник в Одессе не будет работать электротранспорт
Завтра, 30 января, одесситам не следует ожидать электротранспорта на остановках. Лучше отправляться на работу на маршрутках, потому что трамваи и троллейбусы до сих пор остаются в депо.
Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".
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"Из-за недостаточности лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт останется в депо", — отмечают в коммунальном предприятии.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Также напомним, что на предприятии "Одесгорэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".
На дорогах регулировщики
Также из-за отсутствия электроснабжения и выключенных светофоров на дорогах города начали работать регуляторы на критических участках. Это делается, чтобы нормализовать движение транспорта и обеспечить безопасность водителей и пешеходов.
Отключение света в Одесской области
В Одесской области от 26 января применяют экстренные отключения света. Из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме, спрогнозировать возврат к стабилизационным графикам пока невозможно.