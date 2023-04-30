Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 квітня

Хлопчик катається на самокаті. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Від самого ранку дощитиме, проте до вечора дощ стане слабшим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Сильна хмарність протримається весь день. Також сильно дощитиме.

Вітер північно-західний, 4-6 м/с, вдень 8-10 м/с.

Температура вночі 8-9°С, вдень 8-9°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 82%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер східний, 5-9 м/с, вдень 7-12 м/с.

Температура вночі 4-8°С, вдень 13-16°С.

На автошляхах області вночі до 1000 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 30 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади та навіть заморозки.