Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Краще на прогулянку не виходити: якою буде погода сьогодні в Одесі arrow

Краще на прогулянку не виходити: якою буде погода сьогодні в Одесі

30 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 квітня
Хлопчик катається на самокаті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Від самого ранку дощитиме, проте до вечора дощ стане слабшим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Сильна хмарність протримається весь день. Також сильно дощитиме.
  • Вітер північно-західний, 4-6 м/с, вдень 8-10 м/с. 
  • Температура вночі 8-9°С, вдень 8-9°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 82%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер східний, 5-9 м/с, вдень 7-12 м/с. 
  • Температура вночі 4-8°С, вдень 13-16°С.
  • На автошляхах області вночі до 1000 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 30 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади та навіть заморозки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB