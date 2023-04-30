Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 квітня

Краще на прогулянку не виходити: якою буде погода сьогодні в Одесі
30 квітня 2023 06:30
Хлопчик катається на самокаті. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Від самого ранку дощитиме, проте до вечора дощ стане слабшим.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Сильна хмарність протримається весь день. Також сильно дощитиме.
- Вітер північно-західний, 4-6 м/с, вдень 8-10 м/с.
- Температура вночі 8-9°С, вдень 8-9°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 82%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.
- Вночі та вранці місцями слабкий туман.
- Вітер східний, 5-9 м/с, вдень 7-12 м/с.
- Температура вночі 4-8°С, вдень 13-16°С.
- На автошляхах області вночі до 1000 м.
Прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 30 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади та навіть заморозки.