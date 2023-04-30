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Лучше на прогулку не выходить: какой будет погода сегодня в Одессе

30 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 апреля.
Мальчик катается на самокате. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что пасмурная погода продержится в Одессе весь день. С самого утра будет дождь, однако к вечеру дождь станет слабее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачная погода продержится весь день. Также будет сильный дождь.
  • Ветер северо-западный, 4-6 м/с, днем 8-10 м/с.
  • Температура ночью 8-9°С, днем 8-9°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 82%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачная погода продержится весь день. Местами возможен дождь.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер восточный, 5-9 м/с, днем 7-12 м/с.
  • Температура ночью 4-8°С, днем 13-16°С.
  • На автодорогах области ночью до 1000м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 30 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки и даже заморозки.

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