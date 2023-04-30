Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 апреля.

Мальчик катается на самокате. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что пасмурная погода продержится в Одессе весь день. С самого утра будет дождь, однако к вечеру дождь станет слабее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачная погода продержится весь день. Также будет сильный дождь.

Ветер северо-западный, 4-6 м/с, днем 8-10 м/с.

Температура ночью 8-9°С, днем 8-9°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачная погода продержится весь день. Местами возможен дождь.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер восточный, 5-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура ночью 4-8°С, днем 13-16°С.

На автодорогах области ночью до 1000м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 30 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки и даже заморозки.