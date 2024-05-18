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Краще не залишатись вдома — синоптики попередили про погоду в Одесі на суботу

18 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 18 травня
Жінка дивиться, котра година. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 18 травня, погода в Одесі буде мінливою, проте теплою та без опадів. Температура повітря становитиме в середньому +18 °C, морська вода прогріється до +15 °C. В цілому очікується свіжий весняний день, ідеальний для прогулянки парком чи узбережжям.

Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +10...+12 °C, вдень +17...+19 °C.
  • Температура морської води +13...+14 °C.
  • Вітер південно-західний, до 5 м/с.
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Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °C, вдень +17...+22 °C.
  • На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
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Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 18 травня

Сьогодні, 18 травня, українців очікує різноманітна погода. Дощі, грози та плюсова температура розділяться між регіонами країни.

У суботу дощі очікуються у наступних областях:

  • Закарпатська область;
  • Полтавська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Сумська область;
  • Чернігівська область;
  • місцями Черкаська область та Кіровоградська область.

Увечері дощі можуть накрити також  Харківську, Луганську та Донецьку області.

Натомість на півдні України, включаючи Південний, Південно-Східний та Північно-Східний регіони, переважатиме сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься +18...+24 °C.

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Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми розповідали раніше про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

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