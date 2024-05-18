Погода в Одесі і області сьогодні, 18 травня

Краще не залишатись вдома — синоптики попередили про погоду в Одесі на суботу
У суботу, 18 травня, погода в Одесі буде мінливою, проте теплою та без опадів. Температура повітря становитиме в середньому +18 °C, морська вода прогріється до +15 °C. В цілому очікується свіжий весняний день, ідеальний для прогулянки парком чи узбережжям.
Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +10...+12 °C, вдень +17...+19 °C.
- Температура морської води +13...+14 °C.
- Вітер південно-західний, до 5 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °C, вдень +17...+22 °C.
- На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні на 18 травня
Сьогодні, 18 травня, українців очікує різноманітна погода. Дощі, грози та плюсова температура розділяться між регіонами країни.
У суботу дощі очікуються у наступних областях:
- Закарпатська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська область;
- Сумська область;
- Чернігівська область;
- місцями Черкаська область та Кіровоградська область.
Увечері дощі можуть накрити також Харківську, Луганську та Донецьку області.
Натомість на півдні України, включаючи Південний, Південно-Східний та Північно-Східний регіони, переважатиме сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься +18...+24 °C.
Ми розповідали раніше про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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