Погода в Одесі і області сьогодні, 18 травня

Жінка дивиться, котра година. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 18 травня, погода в Одесі буде мінливою, проте теплою та без опадів. Температура повітря становитиме в середньому +18 °C, морська вода прогріється до +15 °C. В цілому очікується свіжий весняний день, ідеальний для прогулянки парком чи узбережжям.

Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +10...+12 °C, вдень +17...+19 °C.

Температура морської води +13...+14 °C.

Вітер південно-західний, до 5 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7...+12 °C, вдень +17...+22 °C.

На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 18 травня

Сьогодні, 18 травня, українців очікує різноманітна погода. Дощі, грози та плюсова температура розділяться між регіонами країни.

У суботу дощі очікуються у наступних областях:

Закарпатська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Чернігівська область;

місцями Черкаська область та Кіровоградська область.

Увечері дощі можуть накрити також Харківську, Луганську та Донецьку області.

Натомість на півдні України, включаючи Південний, Південно-Східний та Північно-Східний регіони, переважатиме сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься +18...+24 °C.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми розповідали раніше про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.