Погода в Одессе и области сегодня, 18 мая

Лучше не оставаться дома – синоптики предупредили о погоде в Одессе на субботу
В субботу, 18 мая, погода в Одессе будет переменчивой, но теплой и без осадков. Температура воздуха будет составлять в среднем +18 °C, морская вода прогреется до +15 °C. В целом ожидается свежий весенний день, идеальный для прогулки по парку или по побережью.
Об этом сообщает гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +10...+12 °C, днем +17...+19 °C.
- Температура морской воды +13...+14 °C.
- Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +7...+12 °C, днем +17...+22 °C.
- На автодорогах области местами туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине на 18 мая
Сегодня, 18 мая, украинцев ожидает разная погода. Дожди, грозы и плюсовая температура разделятся между регионами страны.
В субботу дожди ожидаются в следующих областях:
- Закарпатская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Черниговская область;
- местами Черкасская область и Кировоградская область.
Вечером дожди могут накрыть Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.
На юге Украины, включая Южный, Юго-Восточный и Северо-Восточный регионы, будет преобладать солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет днем колебаться +18...+24 °C.
Мы рассказывали ранее о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В этой связи существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
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