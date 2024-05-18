Погода в Одессе и области сегодня, 18 мая

Женщина смотрит, который час. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 18 мая, погода в Одессе будет переменчивой, но теплой и без осадков. Температура воздуха будет составлять в среднем +18 °C, морская вода прогреется до +15 °C. В целом ожидается свежий весенний день, идеальный для прогулки по парку или по побережью.

Об этом сообщает гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +10...+12 °C, днем +17...+19 °C.

Температура морской воды +13...+14 °C.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12 °C, днем +17...+22 °C.

На автодорогах области местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 18 мая

Сегодня, 18 мая, украинцев ожидает разная погода. Дожди, грозы и плюсовая температура разделятся между регионами страны.

В субботу дожди ожидаются в следующих областях:

Закарпатская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Черниговская область;

местами Черкасская область и Кировоградская область.

Вечером дожди могут накрыть Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

На юге Украины, включая Южный, Юго-Восточный и Северо-Восточный регионы, будет преобладать солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет днем колебаться +18...+24 °C.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы рассказывали ранее о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В этой связи существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.