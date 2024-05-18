Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Лучше не оставаться дома – синоптики предупредили о погоде в Одессе на субботу arrow

Лучше не оставаться дома – синоптики предупредили о погоде в Одессе на субботу

18 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 18 мая
Женщина смотрит, который час. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 18 мая, погода в Одессе будет переменчивой, но теплой и без осадков. Температура воздуха будет составлять в среднем +18 °C, морская вода прогреется до +15 °C. В целом ожидается свежий весенний день, идеальный для прогулки по парку или по побережью.

Об этом сообщает гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +10...+12 °C, днем +17...+19 °C.
  • Температура морской воды +13...+14 °C.
  • Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
None - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °C, днем +17...+22 °C.
  • На автодорогах области местами туман, видимость 200-500 м.
None - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 18 мая

Сегодня, 18 мая, украинцев ожидает разная погода. Дожди, грозы и плюсовая температура разделятся между регионами страны.

В субботу дожди ожидаются в следующих областях:

  • Закарпатская область;
  • Полтавская область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Черниговская область;
  • местами Черкасская область и Кировоградская область.

Вечером дожди могут накрыть Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

На юге Украины, включая Южный, Юго-Восточный и Северо-Восточный регионы, будет преобладать солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет днем колебаться +18...+24 °C.

None - фото 3
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы рассказывали ранее о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В этой связи существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

погода
Одесса
Одесская область
прогнозы
синоптик
Новости Одессы
осадки
погода в Украине
ветер
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников