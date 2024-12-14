Завтра очікуються сильні пориви вітру в Одесі

Шторм на морі. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про посилення південно-західного вітру в Одесі та області сьогодні вночі. Пориви досягатимуть 15-17 м/с і триватимуть до кінця дня 15 грудня.

Про це у суботу, 14 грудня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Штормове попередження на Одещині

У ніч на 15 грудня Одеський регіон накриє потужний шторм. Вночі прогнозується посилення південно-західного вітру, а вдень північно-західного з поривами до 15-17 м/с. Протягом доби значне хвилювання моря. Небезпечні метеорологічні умови збережуться до кінця доби.

Попередження стосується метеорологічних явищ І рівня небезпеки (жовтий рівень). Громадянам рекомендується дотримуватися обережності, особливо поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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