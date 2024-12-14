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Краще перечекати вдома — на Одесу суне потужний шторм

14 грудня 2024 14:11
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Завтра очікуються сильні пориви вітру в Одесі
Шторм на морі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Синоптики попереджають про посилення південно-західного вітру в Одесі та області сьогодні вночі. Пориви досягатимуть 15-17 м/с і триватимуть до кінця дня 15 грудня.

Про це у суботу, 14 грудня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Попередження про шторм. Фото: скриншот

Штормове попередження на Одещині

У ніч на 15 грудня Одеський регіон накриє потужний шторм. Вночі прогнозується посилення південно-західного вітру, а вдень північно-західного з поривами до 15-17 м/с. Протягом доби значне хвилювання моря. Небезпечні метеорологічні умови збережуться до кінця доби.

Попередження стосується метеорологічних явищ І рівня небезпеки (жовтий рівень). Громадянам рекомендується дотримуватися обережності, особливо поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні. Також ми попереджали, що грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.

погода Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси шторм

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