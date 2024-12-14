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Лучше переждать дома — на Одессу идет мощный шторм

14 декабря 2024 14:11
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Завтра ожидаются сильные порывы ветра в Одессе
Шторм на море. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Синоптики предупреждают об усилении юго-западного ветра в Одессе и области сегодня ночью. Порывы будут достигать 15-17 м/с и продолжаться до конца дня 15 декабря.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Предупреждение о шторме. Фото: скриншот

Штормовое предупреждение в Одесской области

В ночь на 15 декабря Одесский регион покроет мощный шторм. Ночью прогнозируется усиление юго-западного ветра, а днем северо-западный с порывами до 15-17 м/с. В течение суток значительное волнение моря. Опасные метеорологические условия сохранятся до конца суток.

Предупреждение касается метеорологических явлений I уровня опасности (желтый уровень). Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, особенно вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Минная опасность

Из-за шторма в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине. Также мы предупреждали, что декабрь 2024 принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может повлиять на самочувствие и здоровье.

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