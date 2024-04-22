Шторм у морі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 22 квітня, буде дощовою та вітряною. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. По обіді в місті йтиме рясний дощ. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Вітер змінних напрямків до 20 м/с. У зв'язку з сильними поривами у місті й області оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вранці та вдень гроза.

Вітер південний, вдень — південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-18 м/с.

Температура вночі +6...+8 °С, вдень +12...+14°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі помірний дощ, вдень значний.

Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вранці та вдень північний, 15-17 м/с.

Температура вночі +3...+8 °C, вдень +10...+15 °C.

На автошляхах області вдень під час дощу видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 22 квітня

Погода в Україні у сьогодні, 22 квітня, буде переважно дощовою. Сильні опади пройдуть у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Рівненській областях. На сході денна температура становитиме +17…+20 °С, нічна — до +7 °С, на півдні — +13…+15 °С, у центрі та на півночі — +10…+ 12 °С.

Найпрохолоднішою погода на початку тижня буде у західних областях: удень — +6…+8 °С, уночі — +3 °С.

Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.