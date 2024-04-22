Шторм в море. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 22 апреля, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет смотреться из-за облаков весь день. После обеда в городе будет идти обильный дождь. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Ветер переменных направлений до 20 м/с. В связи с сильными порывами в городе и области было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Днем и днем гроза.

Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-18 м/с.

Температура ночью +6...+8 °С, днем +12...+14 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью умеренный дождь, днем сильный.

Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный, 15-17 м/с.

Температура ночью +3...+8 °C, днем +10...+15 °C.

На дорогах области днем во время дождя видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 22 апреля

Погода в Украине сегодня, 22 апреля, будет преимущественно дождливой. Обильные осадки пройдут в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Ровенской областях. На востоке дневная температура будет +17…+20 °С, ночная — до +7 °С, на юге — +13…+15 °С, в центре и на севере — +10…+12 °С.

Самая прохладная погода в начале недели будет в западных областях: днем — +6…+8 °С, ночью — +3 °С.

Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.