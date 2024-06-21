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Краще почекати з виїздом з Одеси — затори у напрямку Бессарабії та сусідніх країн ​

21 червня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ситуація із заторами на трасі Одеса-Рені у пятницю, 21 червня
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У п'ятницю ввечері, 21 червня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори на виїзді з обласного центру в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, велике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько десяти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним та помаранчевим кольорами. Перед самим пунктом невелика черга.

Затори на Паланку у п'ятницю, 21 червня
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через те, що проїзд ускладнений у напрямку Паланки, на цьому КПП дорога вільна.

Затори на Старокозаче у п'ятницю, 21 червня
Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Саф'ян та Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги не зафіксовано. 

Затори на Орлівку у п'ятницю, 21 червня
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на КПП Рені 21 червня
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 21 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,02 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,48 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
дороги
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Одеська область
затори
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черги на кордоні

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