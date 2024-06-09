Рух трасою Одеса — Рені здійснюватиметься по-новому: як саме

Чоловік розрівнює щойно устелене дорожнє полотно. Фото ілюстративне: УНІАН

На трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бесарабії.

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, через вантажівки, які потребують ретельного огляду прикордонниками, багато легкових машин стоїть, оскільки перекривається рух. Проблема полягає ще у тому, що траса вузька.

"Ми розглядаємо два варіанти розв'язання цієї проблеми. Перше – анулювати договір із тим, хто забрав територію на 49 років, або домовитися з ним про будівництво майданчика і засипку її щебенем, щоб забезпечити рух транспорту", — пояснив очільник ОВА.

Мовиться про ділянку, яка розташовується праворуч траси Одеса – Рені за декілька кілометрів від КПП. Там планується стоянка та перевірка вантажівок. Крім цього, також трасу розширять та створять третю смугу для руху у бік Паланки.

"Це питання вже довгий час не отримувало належної уваги. Ми плануємо вирішити його шляхом будівництва додаткових доріг та організації контрольних пунктів, але це вимагає часу та коштів. Сподіваюсь, в цьому році встигнемо", — каже Олег Кіпер.

Очільник Одеської ОВА також Кіпер нагадав, що торік через цю проблему вони перекривали фурам проїзд, пропускали їх вночі, щоб удень йшов легковий транспорт. За його словами зараз уже готується таке саме розпорядження.

Спірна Паланка

Варто нагадати, що проблема з транскордонною територією на півдні Одеської області виникла внаслідок підписаного 4 серпня 1998 року договору обміну територіями. Україна передала сусідній державі 400 метрів берега Дунаю, де Молдова збудувала свій єдиний дунайський порт Джурджулешть. Натомість Україна мала отримати ділянку автодороги Одеса — Рені та землі біля Паланки.

В результаті ділянка дороги, перейшла Україні, але територію молдавська сторона залишила за собою. З того часу ведуться постійні дискусії щодо перебудови дорожньої карти. Розглядалося два варіанти об'їзду Паланки: один передбачав будівництво мосту через Дністровський лиман, а другий — будівництво нової ділянки дороги Одеса — Рені завдовжки близько восьми кілометрів уздовж державного кордону.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.