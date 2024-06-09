Движение по трассе Одесса — Рени будет осуществляться по-новому: как именно

Муж разравнивает только что устланное дорожное полотно. Фото иллюстративное: УНИАН

На трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

Об этом на пресс брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, из-за грузовиков, нуждающихся в тщательном осмотре пограничниками, много легковых машин стоит, поскольку перекрывается движение. Проблема заключается в том, что трасса узкая.

"Мы рассматриваем два варианта решения этой проблемы. Первое - аннулировать договор с тем, кто забрал территорию на 49 лет, или договориться с ним о строительстве площадки и засыпке ее щебнем, чтобы обеспечить движение транспорта", — пояснил глава ОВА.

Речь идет об участке, который располагается справа от трассы Одесса — Рени в нескольких километрах от КПП. Там планируется стоянка и проверка грузовиков. Кроме того, трассу расширят и создадут третью полосу для движения в сторону Паланки.

"Этот вопрос уже долгое время не получал должного внимания. Мы планируем решить его путем строительства дополнительных дорог и организации контрольных пунктов, но это требует времени и средств. Надеюсь, в этом году успеем", — говорит Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА также Кипер напомнил, что в прошлом году из-за этой проблемы они перекрывали фурам проезд, пропускали их ночью, чтобы днем шел легковой транспорт. По его словам, сейчас уже готовится такое же распоряжение.

Спорная Паланка

Следует напомнить, что проблема с трансграничной территорией на юге Одесской области возникла в результате подписанного 4 августа 1998 договора обмена территориями. Украина передала соседнему государству 400 метров берега Дуная, где Молдова построила свой единственный дунайский порт Джурджулешть. Украина должна была получить участок автодороги Одесса — Рени и земли возле Паланки.

В результате участок дороги перешел Украине, но территорию молдавская сторона оставила за собой. С тех пор ведутся постоянные дискуссии по перестройке дорожной карты. Рассматривалось два варианта объезда Паланки: один предусматривал строительство моста через Днестровский лиман, а второй строительство нового участка дороги Одесса — Рени протяженностью около восьми километров вдоль государственной границы.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.