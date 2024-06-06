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Проблема з чергами на трасі Одеса — Рені буде вирішена, — Кіпер

6 червня 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Для зручності туризму — трасу Одеса — Рені реорганізують
Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Управління туризму проаналізувало заявки на бронювання та виявило, що кількість охочих відпочити в Одеській області значно перевищує очікування. Особливо популярним серед туристів став Ізмаїльський район. Наразі вирішується питання з заторами на трасі Одеса — Рені для зручності проїзду легкового транспорту. 

Про це під час пресконференції повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Ми недооцінюємо наш регіон. Дуже багато заявок, броні на букінгах. Я спілкувався з головою району та місцевими бізнесменами, і вони вже повністю заповнили свої пансіонати", — зазначив Кіпер. 

За словами очільника ОВА, для забезпечення комфортного пересування туристів планується поліпшити інфраструктуру, зокрема через розв'язання питань з чергами на прикордонних пунктах. Окрім цього також є у планах розширення доріг.

"Якщо ви маєте увагу про черги, то сьогодні вирішується питання. Ми хочемо, щоб прикордонники перевіряли вантажівки на спеціальних місцях, щоб забезпечити безперебійний рух легкового транспорту", — додав Олег Кіпер.

Проблема з чергами на трасі Одеса — Рені буде вирішена, — Кіпер - фото 1
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Очільник ОВА також закликав, всіх туристів та мешканців довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неправдиві чутки щодо стану інфраструктури та безпеки в регіоні.

Нагадаємо, Олег Кіпер заявив, що на кожному з пляжів, незалежно від того, чи це муніципальний пляж або орендований, мають бути облаштовані укриття

Також ми повідомляли, що наразі триває робота над відкриттям пляжу в селі Приморське та туристичного маршруту в селі Вилково.

Одеса
туризм
вантажівки
Одеська область
Одеська ОДА
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