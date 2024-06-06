Час роботи закладів та продажу алкоголю на Одещині прдовжили: причини

Олег Кіпер про продаж алкоголю на Одещині. Фото: Новини.LIVE

На території Одеської області продовжили час роботи розважальних закладів до 23:00, також було збільшено час продажу алкоголю. Це рішення було ухвалено через збільшення підпільних наливайок, які працюють навіть під час комендантської години.

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.



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За словами голови ОВА, для бізнесу продовжили заборону на продаж алкоголю військовим. Також обладміністрація закликає підприємців працювати "у білу", аби фінансово допомагати бюджету. Крім того, триває процес з закриття стихійних МАФів з алкоголем.

"Ви можете бачити, що ми обмежуємо так звані наливайки, бо вони можуть отруїти своїх відвідувачів. І це не сплата податків, звичайно. Сьогодні ви знаєте, що кожна гривня в нас на рахунку, на великому на рахунку", — каже голова ОВА.

Найбільше ця проблема помітна перед літом у місцях великого скупчення людей. Серед таких — історичний центр та Аркадія.

Нагадаємо, що з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку на Одещині діє комендантська година, у цей період пересуватися вулицями заборонено, виключення — необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що на час дії воєнного стану в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.