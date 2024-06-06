Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Продаж алкоголю на Одещині подовжили до 23 через роботу стихійних наливайок arrow

Продаж алкоголю на Одещині подовжили до 23 через роботу стихійних наливайок

6 червня 2024 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Час роботи закладів та продажу алкоголю на Одещині прдовжили: причини
Олег Кіпер про продаж алкоголю на Одещині. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На території Одеської області продовжили час роботи розважальних закладів до 23:00, також було збільшено час продажу алкоголю. Це рішення було ухвалено через збільшення підпільних наливайок, які працюють навіть під час  комендантської години. 

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

Читайте також:

 

Заборона на алкоголь — для кого діє

За словами голови ОВА, для бізнесу продовжили заборону на продаж алкоголю військовим. Також обладміністрація закликає підприємців працювати "у білу", аби фінансово допомагати бюджету. Крім того, триває процес з закриття стихійних МАФів з алкоголем.

"Ви можете бачити, що ми обмежуємо так звані наливайки, бо вони можуть отруїти своїх відвідувачів. І це не сплата податків, звичайно. Сьогодні ви знаєте, що кожна гривня в нас на рахунку, на великому на рахунку", — каже голова ОВА. 

Найбільше ця проблема помітна перед літом у місцях великого скупчення людей. Серед таких — історичний центр та Аркадія. 

Нагадаємо, що  з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку на Одещині діє комендантська година, у цей період пересуватися вулицями заборонено, виключення — необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що на час дії воєнного стану в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.

алкоголь
Одеська область
Одеса
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня