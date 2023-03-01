В Одесі алкоголь продаватимуть довше: деталі
Від сьогодні, 1 березня, в Одеській області змінено час комендантської години. У зв’язку з цим, алкоголь в регіоні дозволили продавати до 22:00.
Про це повідомила директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА Алла Стоянова.
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Зауважимо, що наразі діє норма щодо штрафу за продаж алкоголю в заборонений час. Розмір штрафу за Законом 481 становить 6800 грн.
В регіоні діють заборони
Згідно з розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка, з 30 червня поточного року в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.
Також забороняється рух машин без шумопоглинача на прямотоку. Ще у місті скасовували проведення мото- та автозмагань, водії яких в декілька разів перевищують швидкість на дорогах. Такі заборони діятимуть до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.
Нагадаємо, 27 лютого, Одеська область відзначала день свого утворення. Це найбільший за територією регіон України з багатою історією, дивовижною природою та глибинними культурними традиціями. Області виповнився 91 рік. Цікаві факти про Одеську область читайте в матеріалі.