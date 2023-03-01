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В Одессе алкоголь будут продавать дольше: детали

1 марта 2023 13:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе алкоголь будут продавать дольше: детали
На улицах разрешено находились до полуночи
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С сегодняшнего дня,1 марта, в Одесской области изменено время комендантского часа. В связи с этим, алкоголь в регионе разрешили продавать до 22:00.

Об этом сообщила директор департамента аграрной политики Одесской ОВ Алла Стоянова.

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Заметим, что в настоящее время действует норма штрафа за продажу алкоголя в запрещенное время. Размер штрафа по закону 481 составляет 6800 грн.

В регионе действуют запреты

Согласно распоряжению начальника Одесской ОВ Максима Марченко, с 30 июня текущего года в Одессе и Одесской области запрещаются использование и продажа пиротехнических средств, в частности фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.

Также запрещается движение машин без шумопоглотителя на прямотоке. Еще в городе отменяли проведение мото- и автосоревнований, водители которых в несколько раз превышают скорость на дорогах. Такие запреты будут действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Напомним, 27 февраля Одесская область отмечала день своего образования. Это самый большой по территории регион Украины с богатой историей, удивительной природой и глубинными культурными традициями. Области исполнился 91 год. Интересные факты об Одесской области читайте в материале.

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