В Одесі та області змінили час комендантської години

Максим Марченко

В Одесі та області змінено час комендантської години. З 1 березня вона буде тривати з 00:00 до 05:00.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, з 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 години до 05.00 години ранку", — розповів Марченко.

Він нагадав, що у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, на Одещині триває відновлення житлових будинків та інфраструктурних об’єктів, пошкоджених російськими ракетними обстрілами. Вже зовсім скоро мешканці ЖК "Тірас" зможуть повернутися до своїх квартир.

Також ми писали, що на Одещині завершились роботи із облаштування системи очищення води. Це дозволить забезпечувати питною водою центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський".

Додамо, 20 лютого в Одесі відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на проспекті Шевченка.