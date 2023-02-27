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Марченко привітав Одещину з днем народження: цікаві факти про регіон

27 лютого 2023 12:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Марченко привітав Одещину з днем народження: цікаві факти про регіон
Області виповнився 91 рік
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 27 лютого, Одеська область відзначає день свого утворення. Це найбільший за територією регіон України з багатою історією, дивовижною природою та глибинними культурними традиціями. Сьогодні області виповнився 91 рік. 

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко. 

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"Головним багатством нашої області є люди — щирі, працелюбні, талановиті та патріотичні. Віддаю шану тим, хто творив історію Одеської області, дякую людям, які розбудовують нині наш край. Бо сьогодні дуже важливо не втратити той потужний потенціал, який був створений та розвинутий багатьма поколіннями, і в умовах війни захистити й зберегти рідну землю! У нас багато амбітних планів та проєктів, і ми готові до їх реалізації  одразу після нашої Перемоги над російськими окупантами", — зазначив Максим Марченко. 

Цікаві факти про Одеську область

  1. Область має досить великий територіальний розмір — понад 33 тис. км², що становить понад 5% території України.
  2. Одеська область має найбільшу кількість лиманів в Україні — 13 з 18 загальнонаціональних.
  3. Найбільший у Європі транспортний вузол знаходиться в Одесі — Одеський порт. Він має загальну протяжність понад 7 км.
  4. Одеська область відома своїми курортами, серед яких найвідоміші — Одеса, Чорноморськ, Затока, Южне та Овідіополь.
  5. Область має багату історію та культурну спадщину, зокрема, в Одесі розташовані такі культурні пам'ятки як Оперний театр, Музей науки та техніки, Музей художника Василя Кричевського та інші.
  6. У цій області знаходиться найбільший в Україні лісовий масив — Білгород-Дністровський ліс.
  7. Одеська область відома своїм різноманітним сільськогосподарським виробництвом, зокрема, вирощується виноград, який використовується для виробництва вина. У селі Вилкове на Дунаєві єдине в Україні виробництво вина з бузини.
  8. У області проживає багато різних етнічних груп, зокрема, українці, молдовани, євреї, болгари та інші.
  9. В Одеській області розташовані такі природні заповідники, як Тилігульський та Дністровсько-Лиманський заповідники, які зберігають унікальні види флори та фауни.
  10. У місті Ізмаїл, що на південному заході Одеської області, знаходиться найбільший в Європі дельфінарій.

Одесити традиційно не зраджують прогулянці вихідного дня. Навпаки — краса Одеси в тумані вартувала, аби це запам’ятати. Загадкову Одесу "впіймала" фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

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