Одеса в тумані, - фоторепортаж

Оповита туманом: Одеса очима фотографа Новини.LIVE
Здавалося мряка та туман не вижене нікого з теплої домівки. Проте одесити традиційно не зраджують прогулянці вихідного дня. Навпаки — краса Одеси в тумані вартувала, аби це запам’ятати.
Загадкову Одесу "впіймала" фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.
-
Бред Пітт вперше з'явився зі своєю новою дівчиною на офіційному заході
-
Зеленський підписав три укази про нові санкції проти росії
-
У Китаї створили пристрій, який може віддалено передавати поцілунки
-
Вибухи на аеродромі у Білорусі: стали відомі подробиці атаки
-
Артистичне плавання: одеситки привезли три медалі з чемпіонату в Києві
-
Росія за добу завдала 11 авіаударів по Україні, є жертви серед цивільних, — Генштаб
-
Папа Римський отримав у подарунок сіль із Соледара та браслет з "Азовсталі"
-
Трупи вивозять вантажівками: Генштаб оприлюднив дані про втрати "вагнерівців" біля Бахмута
-
Окупанти обстріляли Херсонську область: поранення дістав один чоловік
-
Штрафів буде більше: коли одеситам чекати змін системи оплати податків
Ніби зі стрічок Тіма Бертона — Одесі надав загадковості та містики туман. Оповите димкою місто не злякало містян. Одесити вийшли на прогулянку Дерибасівською та головними видатними зонами міста.
На вулицях багато молоді. Вони не втрачають можливості відвідати кафе та ресторани, коли з терас розкидається такий вид.