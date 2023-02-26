Одеса в тумані, - фоторепортаж

Місто весь день покрито димкою

Здавалося мряка та туман не вижене нікого з теплої домівки. Проте одесити традиційно не зраджують прогулянці вихідного дня. Навпаки — краса Одеси в тумані вартувала, аби це запам’ятати.

Загадкову Одесу "впіймала" фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

Ніби зі стрічок Тіма Бертона — Одесі надав загадковості та містики туман. Оповите димкою місто не злякало містян. Одесити вийшли на прогулянку Дерибасівською та головними видатними зонами міста.

На вулицях багато молоді. Вони не втрачають можливості відвідати кафе та ресторани, коли з терас розкидається такий вид.