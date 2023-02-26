Одесса в тумане, - фоторепортаж

Окутанная туманом: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE
Казалось, туман и сырость не выгонят никого из теплого дома. Однако одесситы традиционно не изменяют прогулке выходного дня. Напротив, красота Одессы в тумане стоила того, чтобы это запомнить.
Загадочную Одессу "поймала" фотокорреспондентка Новини.LIVE Юлия Браславская.
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Как из лент Тима Бертона — Одессе придал загадочности и мистики туман. Окутанный дымкой город не испугал горожан. Одесситы вышли на прогулку по Дерибасовской и главным выдающимся зонам города.
На улицах много молодежи. Они не упускают возможности посетить кафе и рестораны, когда с террас такой вид.