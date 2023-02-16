На Одещині облаштували системи очищення води для медичного центру

На добу мають очищувати п'ять тисяч літрів

На Одещині завершились роботи із облаштування системи очищення води. Це дозволить забезпечувати питною водою центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський".

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

"Завдяки вашій благодійній фінансовій допомозі роботи виконано вчасно і в повному обсязі. Тепер система дозволяє очистити 250 літрів води годину і має місткість для очищеної води об’ємом 1000 літрів з можливістю встановлення додаткової місткості. Потужність зазначеної системи очищення складає 5000 літрів на добу очищеної води", — зазначив Максим Марченко.

Ситуація із водопостачанням в Одесі

Деякі водопровідні насосні станції філії "Інфоксводоканал" продовжують потрапляти під екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок цього споживачі при відключеннях електрики залишаються й без водопостачання. Проблема торкнулась сім житлових масивів. Йдеться передусім про мешканців "Таїрова", "Ленселище", "Застава 1", "Застава 2", "Слобідка", "Більшовик", "Міжлимання".

До бюветів під'єднають генератори

Тим часом місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.

Перший генератор вже встановили в парку Перемоги ще два під'єднають у сквері "Історія футболу" та парку Горького. До речі, їх передали з Італії.

Воду в Одесі можна набрати безплатно в бюветах. Адреси всіх бюветів міста можна переглянути в матеріалі.

Фото Армія.INFORM