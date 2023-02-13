Мешканці семи житлових масивів Одеси спостерігають перебої з водопостачанням

Споживачів просять поставитися з розумінням до ситуації

Сьогодні деякі водопровідні насосні станції філії "Інфоксводоканал" продовжують потрапляти під екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок цього споживачі при відключеннях електрики залишаються й без водопостачання.

Про це повідомляє філія "Інфоксводоканал".

Хто відчуває перебої з водопостачанням

Загалом в Одесі проблема торкнулась сім житлових масивів. Йдеться передусім про мешканців "Таїрова", "Ленселище", "Застава 1", "Застава 2", "Слобідка", "Більшовик", "Міжлимання".

Генератори не гарантують цілодобове водопостачання

Для забезпечення споживачів водою при відключеннях електрики на низці насосних станцій водоканалу були встановлені сучасні дизельні генератори. Втім це не розв'язує проблему на 100 відсотків.

"Будь-яка зупинка обладнання, після навіть короткочасного знеструмлення, та переведення його на резервне живлення від генератора потребує певного часу. Насосна станція перезапускається, до того ж потрібен проміжок часу для наповнення водою трубопроводів по місту. Така ж сама пауза у водопостачанні відбувається і при зворотньому переході від живлення від генератора на основне від електромережі", — йдеться в повідомленні.

До бюветів під'єднають генератори

Тим часом місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.

Перший генератор вже встановили в парку Перемоги ще два під'єднають у сквері "Історія футболу" та парку Горького. До речі, їх передали з Італії.

Воду в Одесі можна набрати безплатно в бюветах. Адреси всіх бюветів міста можна переглянути в матеріалі.