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Бювети Одеси планують під'єднати до генераторів: коли можна буде набрати воду

8 лютого 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бювети Одеси планують під'єднати до генераторів
Перший генератор вже встановили
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі всі бюветні комплекси планують під'єднати до генераторів. Завершити всі роботи мають до кінця цього тижня. 

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради. 

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Місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.

Перший генератор вже встановили в парку Перемоги ще два під'єднають у сквері "Історія футболу" та парку Горького. До речі їх передали з Італії. 

Бювети Одеси  

Воду в Одесі можна набрати безплатно в бюветах. Розташовані вони за наступними адресами:     

Київський район:  

  • ​Фонтанська дорога, 16ю;  
  • ​Адміральський проспект, 31ю;  
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;  
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.  

Приморський район:  

  • ​Старо-Базарний сквер, 3ю;  
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;  
  • ​Академічна, 11ю;  
  • ​Ольгіївська, 37ю;  
  • ​Старопортофранківська, 105ю;  
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);  
  • ​Академічна, 30ю.  

Малиновський район:  

  • ​Космонавтів, 15ю;  
  • ​Михайлівська площа, 19ю;  
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;  
  • ​Дальницька, 25ю;  
  • ​Інглезі, 1ю.   

Суворівський район:  

  • ​Кримська, 71ю;  
  • Курорт Куяльник, 4ю.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00, щодня, втім поки можуть не працювати через відключення світла. 

Нагадаємо, 5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також 6 лютого до міста привезли 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволить розвантажити електричну мережу. 

Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8. 

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