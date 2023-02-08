Бюветы Одессы планируют подключить к генераторам

Первый генератор уже установили

В Одессе все бюветные комплексы планируют подключить к генераторам. Завершить все работы должны до конца этой недели.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

Город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики готовят специальные боксы, которые будут защищать технику от кражи и плохой погоды.

Первый генератор уже установили в парке Победы еще два подсоединяющих в сквере "История футбола" и парка Горького. Кстати, их передали из Италии.

Бюветы Одессы

Воду в Одессе можно набрать бесплатно в бюветах. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

​Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;

​Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;

​Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

​Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;

Дальницкая, 25ю;

​Инглези, 1ю.

Суворовский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00, ежедневно, впрочем, пока могут не работать из-за отключения света.

Напомним, 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора, сейчас идет их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.

После ракетного обстрела Одесчины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.