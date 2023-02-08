Бюветы Одессы планируют подключить к генераторам: когда можно будет набрать воду
В Одессе все бюветные комплексы планируют подключить к генераторам. Завершить все работы должны до конца этой недели.
Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.
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Город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики готовят специальные боксы, которые будут защищать технику от кражи и плохой погоды.
Первый генератор уже установили в парке Победы еще два подсоединяющих в сквере "История футбола" и парка Горького. Кстати, их передали из Италии.
Бюветы Одессы
Воду в Одессе можно набрать бесплатно в бюветах. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Малиновский район:
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Суворовский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00, ежедневно, впрочем, пока могут не работать из-за отключения света.
Напомним, 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора, сейчас идет их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.
После ракетного обстрела Одесчины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.