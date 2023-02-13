Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением

Потребителей просят отнестись с пониманием к ситуации

Сегодня некоторые водопроводные насосные станции филиала "Инфоксводоканал" продолжают попадать под экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии. В результате потребители при отключениях электричества остаются и без водоснабжения.

Об этом сообщает филиал "Инфоксводоканал".

Кто испытывает перебои с водоснабжением

Всего в Одессе проблема затронула семь жилых массивов. Речь идет прежде всего о жителях "Таирово", "Ленселище", "Застава 1", "Застава 2", "Слободка", "Большевик", "Межлиманье".

Генераторы не гарантируют круглосуточное водоснабжение

Для обеспечения потребителей водой при отключениях электричества на ряде насосных станций водоканала были установлены современные дизельные генераторы. Впрочем, это не решает проблему на 100 процентов.

"Любая остановка оборудования, после даже кратковременного обесточивания, и перевод его на резервное питание от генератора требует определенного времени. Насосная станция перезапускается, к тому же требуется промежуток времени для наполнения водой трубопроводов по городу. Такая же пауза в водоснабжении происходит и при обратном переходе от питания от генератора на основное от электросети", — говорится в сообщении.

К бюветам подсоединяют генераторы

Тем временем город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.

Первый генератор уже установили в парке Победы еще два подсоединяющих в сквере "История футбола" и парка Горького. К слову, их передали из Италии.

Воду в Одессе можно набрать бесплатно в бюветах. Адреса всех бюветов города можно просмотреть в материале.