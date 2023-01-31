В частині Одесі відключать воду: де та коли

Частина Одеси залишилася без водопостачання: де можна набрати воду
Починаючи від завтра 1 лютого до вечора 2 лютого відбудеться аварійне відключення води в частині ж/м "Молдаванка". Відключення пов’язане з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу з 09:00 01 лютого до 21:00 02 лютого 2023 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста: пров. Вантажний, Олексіївська площа, 11-15, Адмірала Лазарєва, 85", — йдеться в повідомленні.
Час відновлення водопостачання — може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Де набрати воду?
До відключення слід підготуватись заздалегідь, воду можна набрати безплатно в найближчих бюветах. Розташовані вони за такими адресами:
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- Академічна, 30ю.
Малиновський район:
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
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