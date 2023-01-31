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Частина Одеси залишилася без водопостачання: де можна набрати воду

31 січня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В частині Одесі відключать воду: де та коли
Води не буде півтори доби
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Починаючи від завтра 1 лютого до вечора 2 лютого відбудеться аварійне відключення води в частині ж/м "Молдаванка". Відключення пов’язане з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку  з необхідністю проведення  аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу з 09:00 01 лютого до 21:00 02 лютого 2023 року буде припинено  подачу  води   споживачам  наступних вулиць  міста: пров. Вантажний,  Олексіївська площа, 11-15,  Адмірала Лазарєва, 85", — йдеться в повідомленні. 

Час відновлення водопостачання — може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Де набрати воду? 

До відключення слід підготуватись заздалегідь, воду можна набрати безплатно в найближчих бюветах. Розташовані вони за такими адресами:      

Приморський район:  

  • ​Старо-Базарний сквер, 3ю;  
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;  
  • ​Академічна, 11ю;  
  • ​Ольгіївська, 37ю;  
  • ​Старопортофранківська, 105ю;  
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);  
  • ​Академічна, 30ю.  

Малиновський район:  

  • ​Космонавтів, 15ю;  
  • ​Михайлівська площа, 19ю;  
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;  
  • ​Дальницька, 25ю;  
  • ​Інглезі, 1ю.   

Нагадаємо, в Одесі з міського бюджету компенсують частину грошей, витрачених на купівлю генераторів. Отримають кошти шість ОСББ, які першими подали заявки. Як отримати компенсацію читайте в матеріалі.

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