В частині Одесі відключать воду: де та коли

Води не буде півтори доби

Починаючи від завтра 1 лютого до вечора 2 лютого відбудеться аварійне відключення води в частині ж/м "Молдаванка". Відключення пов’язане з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу з 09:00 01 лютого до 21:00 02 лютого 2023 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста: пров. Вантажний, Олексіївська площа, 11-15, Адмірала Лазарєва, 85", — йдеться в повідомленні.

Час відновлення водопостачання — може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Де набрати воду?

До відключення слід підготуватись заздалегідь, воду можна набрати безплатно в найближчих бюветах. Розташовані вони за такими адресами:

Приморський район:

​Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю;

​Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю;

​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Малиновський район:

​Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

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