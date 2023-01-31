В части Одессы отключат воду: где и когда

Часть Одессы осталась без водоснабжения: где можно набрать воду
Начиная с завтрашнего дня 1 февраля до вечера 2 февраля произойдет аварийное отключение воды в части ж/м "Молдаванка". Отключение связано с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 09:00 01 февраля до 21:00 02 февраля 2023 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: пер. Грузовой, Алексеевская площадь, 11-15, Адмирала Лазарева, 85", — говорится в сообщении.
Время восстановления водоснабжения — может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большее, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Где набрать воду?
К отключению следует подготовиться заранее, воду можно набрать бесплатно в ближайших бюветах. Расположены они по следующим адресам:
Приморский район:
- Старо-базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Малиновский район:
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Напомним, в Одессе из городского бюджета компенсируют часть денег, потраченных на покупку генераторов. Получат средства шесть ОСМД, которые первыми подали заявки. Как получить компенсацию читайте в материале.