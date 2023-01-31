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Часть Одессы осталась без водоснабжения: где можно набрать воду

31 января 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В части Одессы отключат воду: где и когда
Воды не будет полтора суток
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Начиная с завтрашнего дня 1 февраля до вечера 2 февраля произойдет аварийное отключение воды в части ж/м "Молдаванка". Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 09:00 01 февраля до 21:00 02 февраля 2023 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: пер. Грузовой, Алексеевская площадь, 11-15, Адмирала Лазарева, 85", — говорится в сообщении.

Время восстановления водоснабжения — может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большее, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Где набрать воду?

К отключению следует подготовиться заранее, воду можно набрать бесплатно в ближайших бюветах. Расположены они по следующим адресам:

Приморский район:

  • Старо-базарный сквер, 3ю;
  • Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю;
  • ​Ольгиевская, 37ю;
  • ​Старопортофранковская, 105ю;
  • ​Академическая, 2ю (работает до 18:00);
  • ​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

  • ​Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;
  • Дальницкая, 25ю;
  • ​Инглези, 1ю.

Напомним, в Одессе из городского бюджета компенсируют часть денег, потраченных на покупку генераторов. Получат средства шесть ОСМД, которые первыми подали заявки. Как получить компенсацию читайте в материале.

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