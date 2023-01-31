В части Одессы отключат воду: где и когда

Воды не будет полтора суток

Начиная с завтрашнего дня 1 февраля до вечера 2 февраля произойдет аварийное отключение воды в части ж/м "Молдаванка". Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 09:00 01 февраля до 21:00 02 февраля 2023 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: пер. Грузовой, Алексеевская площадь, 11-15, Адмирала Лазарева, 85", — говорится в сообщении.

Время восстановления водоснабжения — может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большее, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Где набрать воду?

К отключению следует подготовиться заранее, воду можно набрать бесплатно в ближайших бюветах. Расположены они по следующим адресам:

Приморский район:

Старо-базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;

​Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;

​Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

​Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;

Дальницкая, 25ю;

​Инглези, 1ю.

Напомним, в Одессе из городского бюджета компенсируют часть денег, потраченных на покупку генераторов. Получат средства шесть ОСМД, которые первыми подали заявки. Как получить компенсацию читайте в материале.