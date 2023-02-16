250 литров в час: в Одесской области обустроили системы очистки воды для медицинского центра
В Одесской области завершились работы по обустройству системы очистки воды. Это позволит снабжать питьевой водой центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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"Благодаря вашей благотворительной финансовой помощи работы выполнено вовремя и в полном объеме. Теперь система позволяет очистить 250 литров воды час и имеет емкость для очищенной воды объемом 1000 литров с возможностью установки дополнительной емкости. Мощность указанной системы очистки составляет 500 ", — отметил Максим Марченко.
Ситуация с водоснабжением в Одессе
Некоторые водопроводные насосные станции филиала Инфоксводоканал продолжают попадать под экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии. В результате потребители при отключениях электричества остаются и без водоснабжения. Проблема затронула семь жилых массивов. Речь идет прежде всего о жителях "Таирово", "Ленселище", "Залог 1", "Залог 2", "Слободка", "Большевик", "Межлиманье".
К бюветам подсоединяют генераторы
Тем временем город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.
Первый генератор уже установили в парке Победы еще два подсоединяющих в сквере "История футбола" и парка Горького. К слову, их передали из Италии.
Воду в Одессе можно набрать бесплатно в бюветах. Адреса всех бюветов города можно просмотреть в материале.
Фото Армия.INFORM