Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow 250 литров в час: в Одесской области обустроили системы очистки воды для медицинского центра arrow

250 литров в час: в Одесской области обустроили системы очистки воды для медицинского центра

16 февраля 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области обустроили системы очистки воды для медицинского центра
В сутки должны очищать пять тысяч литров
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области завершились работы по обустройству системы очистки воды. Это позволит снабжать питьевой водой центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Читайте также:

Максим Марченко

"Благодаря вашей благотворительной финансовой помощи работы выполнено вовремя и в полном объеме. Теперь система позволяет очистить 250 литров воды час и имеет емкость для очищенной воды объемом 1000 литров с возможностью установки дополнительной емкости. Мощность указанной системы очистки составляет 500 ", — отметил Максим Марченко.

Ситуация с водоснабжением в Одессе

Некоторые водопроводные насосные станции филиала Инфоксводоканал продолжают попадать под экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии. В результате потребители при отключениях электричества остаются и без водоснабжения. Проблема затронула семь жилых массивов. Речь идет прежде всего о жителях "Таирово", "Ленселище", "Залог 1", "Залог 2", "Слободка", "Большевик", "Межлиманье".

К бюветам подсоединяют генераторы

Тем временем город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.

Первый генератор уже установили в парке Победы еще два подсоединяющих в сквере "История футбола" и парка Горького. К слову, их передали из Италии.

Воду в Одессе можно набрать бесплатно в бюветах. Адреса всех бюветов города можно просмотреть в материале.

Фото Армия.INFORM

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:38 Новому фильму о Гарри Поттере быть: киностудия Warner Bros начала работу над ним

14:33 Готов предоставить Беларусь для наступления рф: Лукашенко про войну в Украине

14:29 На почти семь млрд евро: Норвегия согласовала программу поддержки Украины

Новина з фото

14:25 Журнал Time посвятил обложку украинцам, которых оккупанты месяц держали в подвале

14:17 Приватизация в январе-феврале пополнила бюджет на 645 млн грн: список самых дорогих объектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

14:10 "Гуцульский вестерн" и другое: какие премьеры готовит Украинский театр для одесситов

14:09 АЕК против "Днепра-1" — где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Конференций

Новина з відео

14:06 В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза

13:55 "Если хочет мира в Украине": Лукашенко пригласил Байдена на встречу с путиным

Новина з відео

14:06 В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза

Новина з відео

13:12 Как звучит Одесса: уникальные звуки города в музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширил и избил полицейского: сын Жириновского получил 15 суток ареста

Эксклюзив

13:00 Украинизация в Одессе: название стадиона "Черноморец" перевели с русского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:44 Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:25 "Бенфика" победила "Брюгге": Яремчук не сыграл с бывшей командой

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Актуальное по теме

None 16 Февраль 14:38

Новому фильму о Гарри Поттере быть: киностудия Warner Bros начала работу над ним

None 16 Февраль 14:30

Готов предоставить Беларусь для наступления рф: Лукашенко про войну в Украине

None 16 Февраль 14:29

На почти семь млрд евро: Норвегия согласовала программу поддержки Украины

None 16 Февраль 14:35

Приватизация в январе-феврале пополнила бюджет на 645 млн грн: список самых дорогих объектов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB