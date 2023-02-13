Скоро мешканці ЖК "Тірас" в Одесі повернуться додому

Триває завершальний етап ремонту

На Одещині триває відновлення житлових будинків та інфраструктурних об’єктів, пошкоджених російськими ракетними обстрілами. Вже зовсім скоро мешканці ЖК "Тірас" зможуть повернутися до своїх квартир.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

"Одеська область живе в складних умовах, бо через ракетні обстріли ми зіткнулися з дефіцитом електроенергії, але незважаючи на ці виклики, ми робимо все, щоб відновити пошкоджені будинки, аби люди могли повернутися у свої квартири", — наголосив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Що вже відремонтували

На об’єкті провели велику роботу: повністю відновлено перекриття 2-го, 3-го, 4-го, 5-го поверху, усі пошкодженні вертикальні несучі елементи будівлі, завершено роботи з монтажу та кладки зовнішніх огороджувальних конструкцій, міжквартирних та міжкімнатних перегородок. Виконані роботи з відновлення системи вентиляції. Проведені роботи з підведення електропостачання квартир. Прокладенні кабельні лінії для встановлення у майбутньому системи димовидалення.

Проведені роботи з відновлення опалення, водопостачання. Виділено кошти з обласного бюджету та проведено тендер на закупівлю ліфтів. Відновлені два пасажирські ліфти.

Завершені роботи з відновлення та термомодернізації фасаду будинку, ремонту та заміни дверей загального користування.

Трагедія в "Тірасі"

Зазначимо, у ЖК "Тірас" було повністю знищено 30 квартир, 62 отримали руйнування різного ступеня. Це саме той будинок, в який 23 квітня влучила російська ракета. Тоді окупанти вбили вісім людей, з них одне немовля.

Також ми писали, що 17 сімей, що проживають у ЖК "Тірас", отримали сертифікати на отримання побутової техніки. Тепер люди зможуть собі придбати необхідні холодильник, мікрохвильову піч та пральну машину.

Також прокуратура має намір довести у міжнародному суді, що росія цілеспрямовано знищувала цивільні об'єкти в Одесі та області. Нині вже завершена експертиза з вибухотехнічних речовин у житловому комплексі "Тірас".