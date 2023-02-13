Вскоре жители ЖК "Тирас" в Одессе вернутся домой

Восстановили почти все: скоро жители ЖК "Тирас" в Одессе вернутся домой
В Одесской области продолжается восстановление жилых домов и инфраструктурных объектов, поврежденных российскими ракетными обстрелами. Уже совсем скоро жители ЖК "Тирас" смогут вернуться в свои квартиры.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
-
В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть угроза для некоторых районов, — YASNO
-
Дейнега намекнул на возможную новою должность в Минобороны: кем может стать
-
В Берлине поймали пророссийского шпиона, который притворялся женщиной
-
Илон Маск может приобрести "Манчестер Юнайтед": миллиардер изучает рентабельность сделки
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
В Киеве нашли змею в стиральной машине: как она туда попала — тайна
-
Любовь в воздухе: как выглядит Киев в канун Дня влюбленных глазами Новини.LIVE
-
ВСУ 14 раз атаковали позиции противника, есть успехи, — Генштаб
-
Не только без света, но и без воды: из-за старых труб целый микрорайон в Одессе остался без водоснабжения
-
Какой будет победа Украины: Залужный поделился своим видением с главой сил НАТО в Европе
"Одесская область живет в сложных условиях, потому что из-за ракетных обстрелов мы столкнулись с дефицитом электроэнергии, но, несмотря на эти вызовы, мы делаем все, чтобы восстановить поврежденные дома, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры", — подчеркнул Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
Что уже отремонтировали
На объекте провели большую работу: полностью восстановлено перекрытие 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажа, все поврежденные вертикальные несущие элементы здания, завершены работы по монтажу и кладке наружных ограждающих конструкций, межквартирных и межкомнатных перегородок. Выполнены работы по восстановлению системы вентиляции. Проведены работы по подводу электроснабжения квартир. Прокладка кабельных линий для установки в будущем системы дымоудаления.
Произведены работы по восстановлению отопления, водоснабжения. Выделены средства из областного бюджета и проведен тендер на закупку лифтов. Восстановлены два пассажирских лифта.
Завершены работы по восстановлению и термомодернизации фасада дома, ремонту и замене дверей общего пользования.
Трагедия в "Тирасе"
Отметим, в ЖК "Тирас" было полностью уничтожено 30 квартир, 62 получили разрушение разной степени. Это именно то здание, в которое 23 апреля попала российская ракета. Тогда оккупанты убили восемь человек, из них один младенец.
Также мы писали, что 17 семей, проживающих в ЖК "Тирас", получили сертификаты на получение бытовой техники. Теперь люди смогут себе приобрести необходимые холодильник, микроволновку и стиральную машину.
Также прокуратура намерена доказать в международном суде, что россия целенаправленно уничтожала гражданские объекты в Одессе и области. В настоящее время уже завершена экспертиза по взрывотехническим веществам в жилом комплексе "Тирас".