Вскоре жители ЖК "Тирас" в Одессе вернутся домой

Продолжается завершающий этап ремонта

В Одесской области продолжается восстановление жилых домов и инфраструктурных объектов, поврежденных российскими ракетными обстрелами. Уже совсем скоро жители ЖК "Тирас" смогут вернуться в свои квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

"Одесская область живет в сложных условиях, потому что из-за ракетных обстрелов мы столкнулись с дефицитом электроэнергии, но, несмотря на эти вызовы, мы делаем все, чтобы восстановить поврежденные дома, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры", — подчеркнул Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Что уже отремонтировали

На объекте провели большую работу: полностью восстановлено перекрытие 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажа, все поврежденные вертикальные несущие элементы здания, завершены работы по монтажу и кладке наружных ограждающих конструкций, межквартирных и межкомнатных перегородок. Выполнены работы по восстановлению системы вентиляции. Проведены работы по подводу электроснабжения квартир. Прокладка кабельных линий для установки в будущем системы дымоудаления.

Произведены работы по восстановлению отопления, водоснабжения. Выделены средства из областного бюджета и проведен тендер на закупку лифтов. Восстановлены два пассажирских лифта.

Завершены работы по восстановлению и термомодернизации фасада дома, ремонту и замене дверей общего пользования.

Трагедия в "Тирасе"

Отметим, в ЖК "Тирас" было полностью уничтожено 30 квартир, 62 получили разрушение разной степени. Это именно то здание, в которое 23 апреля попала российская ракета. Тогда оккупанты убили восемь человек, из них один младенец.

Также мы писали, что 17 семей, проживающих в ЖК "Тирас", получили сертификаты на получение бытовой техники. Теперь люди смогут себе приобрести необходимые холодильник, микроволновку и стиральную машину.

Также прокуратура намерена доказать в международном суде, что россия целенаправленно уничтожала гражданские объекты в Одессе и области. В настоящее время уже завершена экспертиза по взрывотехническим веществам в жилом комплексе "Тирас".