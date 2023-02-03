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В Одесі завершують ремонт ЖК "Тірас", в який навесні влучила ракета рф

3 лютого 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі завершують ремонт ЖК "Тірас", в який навесні влучила ракета рф
Мешканці вже приступили до внутрішнього ремонту квартир
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ремонт та відновлення ЖК "Тірас" на завершальному етапі. Всі роботи обіцяють остаточно завершити протягом місяця. 

Кореспонденти Новини.LIVE на власні очі бачити на якому етапі роботи. 

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Ремонт зроблений коштом влади та благодійників. В будинку укріпили стіни, замінили внутрішньобудівні системи опалення, водопостачання та водовідведення. Також відновлено пасажирський ліфт та замінено віконні рами.

Тирас

Тирас

Трагедія в Тірасі

Зазначимо, у ЖК "Тірас" було повністю знищено 30 квартир, 62 отримали руйнування різного ступеня. Це саме той будинок, в який 23 квітня влучила російська ракета. Тоді окупанти вбили вісім людей, з них одне немовля.

Тирас

Також ми писали, що 17 сімей, що проживають у ЖК "Тірас", отримали сертифікати на отримання побутової техніки. Тепер люди зможуть собі придбати необхідні холодильник, мікрохвильову піч та пральну машину.

Також прокуратура має намір довести у міжнародному суді, що росія цілеспрямовано знищувала цивільні об'єкти в Одесі та області. Нині вже завершена експертиза з вибухотехнічних речовин у житловому комплексі "Тірас".

Можливість ракетного удару по Україні

Як зазначила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк маневри російських кораблів у Чорному морі вказують на підготовку до нового ракетного удару.

Також російські окупанти готуються до можливого нового великого наступу на території Луганської області у лютому. Про такий розвиток подій може свідчити збільшення обстрілів й атак по усій лінії фронту.

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