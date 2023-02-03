В Одесі завершують ремонт ЖК "Тірас", в який навесні влучила ракета рф

Мешканці вже приступили до внутрішнього ремонту квартир

Ремонт та відновлення ЖК "Тірас" на завершальному етапі. Всі роботи обіцяють остаточно завершити протягом місяця.

Кореспонденти Новини.LIVE на власні очі бачити на якому етапі роботи.

Ремонт зроблений коштом влади та благодійників. В будинку укріпили стіни, замінили внутрішньобудівні системи опалення, водопостачання та водовідведення. Також відновлено пасажирський ліфт та замінено віконні рами.

Трагедія в Тірасі

Зазначимо, у ЖК "Тірас" було повністю знищено 30 квартир, 62 отримали руйнування різного ступеня. Це саме той будинок, в який 23 квітня влучила російська ракета. Тоді окупанти вбили вісім людей, з них одне немовля.

Також ми писали, що 17 сімей, що проживають у ЖК "Тірас", отримали сертифікати на отримання побутової техніки. Тепер люди зможуть собі придбати необхідні холодильник, мікрохвильову піч та пральну машину.

Також прокуратура має намір довести у міжнародному суді, що росія цілеспрямовано знищувала цивільні об'єкти в Одесі та області. Нині вже завершена експертиза з вибухотехнічних речовин у житловому комплексі "Тірас".

Можливість ракетного удару по Україні

Як зазначила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк маневри російських кораблів у Чорному морі вказують на підготовку до нового ракетного удару.

Також російські окупанти готуються до можливого нового великого наступу на території Луганської області у лютому. Про такий розвиток подій може свідчити збільшення обстрілів й атак по усій лінії фронту.