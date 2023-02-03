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В Одессе завершают ремонт ЖК "Тирас", в который весной попала ракета рф

3 февраля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе завершают ремонт ЖК "Тирас", в который весной попала ракета РФ
Жители уже приступили к внутреннему ремонту квартир
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ремонт и восстановление ЖК "Тирас" на завершающем этапе. Все работы обещают завершить в течение месяца.

Корреспонденты Новини.LIVE своими глазами видеть на каком этапе работы.

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Ремонт сделан на средства власти и благотворителей. В доме укрепили стены, заменили внутристроительные системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Также восстановлен пассажирский лифт и заменены оконные рамы.

Тирас

Тирас

Трагедия в ЖК "Тирас"

Отметим, в ЖК "Тирас" было полностью уничтожено 30 квартир, 62 получили разрушение разной степени. Это именно то здание, в которое 23 апреля попала российская ракета. Тогда оккупанты убили восемь человек, из них один младенец.

Тирас

Также мы писали, что 17 семей, проживающих в ЖК "Тирас", получили сертификаты на получение бытовой техники. Теперь люди смогут себе приобрести необходимые холодильник, микроволновку и стиральную машину.

Также прокуратура намерена доказать в международном суде, что Россия целенаправленно уничтожала гражданские объекты в Одессе и области. В настоящее время уже завершена экспертиза по взрывотехническим веществам в жилом комплексе "Тирас".

Возможность ракетного удара по Украине

Как отметила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк маневры российских кораблей в Черном море указывают на подготовку к новому ракетному удару.

Также российские кафиры готовятся к возможному новому большому наступлению на территории Луганской области в феврале. О таком развитии событий может свидетельствовать увеличение обстрелов и атак по всей линии фронта.

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