В Одессе и области сменили время комендантского часа

Максим Марченко

В Одессе и области изменено время комендантского часа. С 1 марта она будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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"Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, с 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00.00 до 05.00 утра", — рассказал Марченко.

Он напомнил, что в комендантский час запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Напомним, в Одесской области продолжается восстановление жилых домов и инфраструктурных объектов, поврежденных российскими ракетными обстрелами. Уже совсем скоро жители ЖК "Тирас" смогут вернуться в свои квартиры.

Также мы писали, что в Одесской области завершились работы по обустройству системы очистки воды. Это позволит снабжать питьевой водой центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".

Добавим, 20 февраля в Одессе состоялось возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни на проспекте Шевченко.