В Одесі подовжили час продажу алкоголю — деталі

Тепер в Одесі можна буде купити алкоголь після 23:00. Ілюстративне фото: Freepik

Продаж алкоголю в Одесі подовжено. Тепер спиртні напої у місті можна буде купити до 23:00, нові правила поширюються також на кафе, бари та дискотеки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Алкоголь до 23:00

Таке рішення було ухвалено в рамках підтримки одеського бізнесу. Відтепер алкогольні напої до 23:00 можна буде не лише придбати в магазинах та супермаркетах, а й в закладах міста.

В регіоні діють заборони

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.

Також забороняється рух машин без шумопоглинача на прямотоку. Ще у місті скасовували проведення мото- та автозмагань, водії яких в декілька разів перевищують швидкість на дорогах. Такі заборони діятимуть до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Також ми писали, що з 1 квітня стартувала заборона на любительський та промисловий вилов риби. Правило, пов'язане із періодом нересту риби на водоймах Одеської області, буде діяти до 31 липня.