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В Одесі подовжили час продажу алкоголю — деталі

26 квітня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі подовжили час продажу алкоголю — деталі
Тепер в Одесі можна буде купити алкоголь після 23:00. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Продаж алкоголю в Одесі подовжено. Тепер спиртні напої у місті можна буде купити до 23:00, нові правила поширюються також на кафе, бари та дискотеки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Таке рішення було ухвалено в рамках підтримки одеського бізнесу. Відтепер алкогольні напої до 23:00 можна буде не лише придбати в магазинах та супермаркетах, а й в закладах міста. 

В регіоні діють заборони

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.

Також забороняється рух машин без шумопоглинача на прямотоку. Ще у місті скасовували проведення мото- та автозмагань, водії яких в декілька разів перевищують швидкість на дорогах. Такі заборони діятимуть до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Також ми писали, що з 1 квітня стартувала заборона на любительський та промисловий вилов риби. Правило, пов'язане із періодом нересту риби на водоймах Одеської області, буде діяти до 31 липня.

Одеса
алкоголь
пиво
вино
Геннадій Труханов
Одеська область
магазини
кафе
Одеська ОДА
ресторани
Новини Одеси
Олег Кіпер
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