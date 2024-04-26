В Одессе продлили время продажи алкоголя — детали

Теперь в Одессе можно будет купить алкоголь после 23:00. Иллюстративное фото: Freepik

Продажа алкоголя в Одессе продлена. Теперь спиртные напитки можно будет купить до 23:00, новые правила распространяются также на кафе, бары и дискотеки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Такое решение принято в рамках поддержки одесского бизнеса. Теперь алкогольные напитки до 23:00 можно будет не только приобрести в магазинах и супермаркетах, но и в заведениях города.

В регионе действуют запреты

Напомним, что во время действия военного положения в Одессе и Одесской области запрещаются использование и продажа пиротехнических средств, в частности фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.

Также запрещается движение машин без шумопоглотителя на прямотоке. Еще в городе отменяли проведение мото- и автосоревнований, водители которых в несколько раз превышают скорость на дорогах. Такие запреты будут действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Также мы писали, что с 1 апреля стартовал запрет на любительский и промысловый лов рыбы. Правило, связанное с периодом нереста рыбы на водоемах Одесской области, будет действовать до 31 июля.