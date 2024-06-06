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Продажу алкоголя в Одесской области продлили до 23 из-за работы стихийных наливаек

6 июня 2024 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Время работы заведений и продажи алкоголя в Одесской области продлили: причины
Олег Кипер о продаже алкоголя в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На территории Одесской области продлили время работы развлекательных заведений до 23:00, также было увеличено время продажи алкоголя. Это решение было принято в связи с увеличением подпольных наливаек, работающих даже во время комендантского часа.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
 

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По словам главы ОВА, для бизнеса продлили запрет на продажу алкоголя военным. Также обладминистрация призывает предпринимателей работать "в белую", чтобы финансово помогать бюджету. Кроме того, продолжается процесс по закрытию стихийных МАФов с алкоголем.

"Вы можете видеть, что мы ограничиваем так называемые наливайки, потому что они могут отравить своих посетителей. И это неуплата налогов, конечно. Сегодня вы знаете, что каждая гривна у нас на счету, на большом на счету", — говорит глава ОВА.

Более всего эта проблема заметна перед летом в местах большого скопления людей. Среди них исторический центр и Аркадия.

Напомним, что с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области действует комендантский час, в этот период передвигаться по улицам запрещено, исключение — необходимость пройти до укрытия во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что во время действия военного положения в Одессе и Одесской области запрещаются использование и продажа пиротехнических средств, в частности фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.

алкоголь
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