Для удобства туризма — трассу Одесса — Рени реорганизуют

Пробки на трассе Одесса — Рени. Фото: Новини.LIVE

Управление туризма проанализировало заявки на бронирование и установило, что количество желающих отдохнуть в Одесской области значительно превышает ожидания. Особо популярным среди туристов стал Измаильский район. Решается вопрос с пробками на трассе Одесса — Рени для удобства проезда легкового транспорта.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

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"Мы недооцениваем наш регион. Очень много заявок, брони на букингах. Я общался с главой района и местными бизнесменами, и они уже полностью заполнили свои пансионаты", — отметил Кипер.

По словам главы ОВА, для обеспечения комфортного передвижения туристов планируется улучшить инфраструктуру, в частности, по решению вопросов с очередями на пограничных пунктах. Кроме того, также есть в планах расширения дорог.

"Если вы имеете внимание об очередях, то сегодня решается вопрос. Мы хотим, чтобы пограничники проверяли грузовики на специальных местах, чтобы обеспечить бесперебойное движение легкового транспорта", — добавил Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Глава ОВА также призвал всех туристов и жителей доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные слухи о состоянии инфраструктуры и безопасности в регионе.

Напомним, Олег Кипер заявил, что на каждом из пляжей, независимо от того, это муниципальный пляж или арендованный, должны быть обустроены укрытия.

Также мы сообщали, что сейчас идет работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.