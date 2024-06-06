Для удобства туризма — трассу Одесса — Рени реорганизуют

Проблема с очередями на трассе Одесса — Рени будет решена, — Кипер
Управление туризма проанализировало заявки на бронирование и установило, что количество желающих отдохнуть в Одесской области значительно превышает ожидания. Особо популярным среди туристов стал Измаильский район. Решается вопрос с пробками на трассе Одесса — Рени для удобства проезда легкового транспорта.
Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .
"Мы недооцениваем наш регион. Очень много заявок, брони на букингах. Я общался с главой района и местными бизнесменами, и они уже полностью заполнили свои пансионаты", — отметил Кипер.
По словам главы ОВА, для обеспечения комфортного передвижения туристов планируется улучшить инфраструктуру, в частности, по решению вопросов с очередями на пограничных пунктах. Кроме того, также есть в планах расширения дорог.
"Если вы имеете внимание об очередях, то сегодня решается вопрос. Мы хотим, чтобы пограничники проверяли грузовики на специальных местах, чтобы обеспечить бесперебойное движение легкового транспорта", — добавил Олег Кипер.
Глава ОВА также призвал всех туристов и жителей доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные слухи о состоянии инфраструктуры и безопасности в регионе.
Напомним, Олег Кипер заявил, что на каждом из пляжей, независимо от того, это муниципальный пляж или арендованный, должны быть обустроены укрытия.
Также мы сообщали, что сейчас идет работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.
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