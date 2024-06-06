Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Проблема с очередями на трассе Одесса — Рени будет решена, — Кипер arrow

Проблема с очередями на трассе Одесса — Рени будет решена, — Кипер

6 июня 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Для удобства туризма — трассу Одесса — Рени реорганизуют
Пробки на трассе Одесса — Рени. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Управление туризма проанализировало заявки на бронирование и установило, что количество желающих отдохнуть в Одесской области значительно превышает ожидания. Особо популярным среди туристов стал Измаильский район. Решается вопрос с пробками на трассе Одесса — Рени для удобства проезда легкового транспорта.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

Читайте также:

"Мы недооцениваем наш регион. Очень много заявок, брони на букингах. Я общался с главой района и местными бизнесменами, и они уже полностью заполнили свои пансионаты", — отметил Кипер.

По словам главы ОВА, для обеспечения комфортного передвижения туристов планируется улучшить инфраструктуру, в частности, по решению вопросов с очередями на пограничных пунктах. Кроме того, также есть в планах расширения дорог.

"Если вы имеете внимание об очередях, то сегодня решается вопрос. Мы хотим, чтобы пограничники проверяли грузовики на специальных местах, чтобы обеспечить бесперебойное движение легкового транспорта", — добавил Олег Кипер.

Проблема с очередями на трассе Одесса — Рени будет решена — Кипер - фото 1
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Глава ОВА также призвал всех туристов и жителей доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные слухи о состоянии инфраструктуры и безопасности в регионе.

Напомним, Олег Кипер заявил, что на каждом из пляжей, независимо от того, это муниципальный пляж или арендованный, должны быть обустроены укрытия.

Также мы сообщали, что сейчас идет работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.

Одесса
туризм
грузовики
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня