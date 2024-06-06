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Безпека відпочивальників у пріоритеті — як Одеса готова зустрічати гостей

6 червня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На пляжах Одеси мають бути встановленні укриття для захисту відпочиваючих
Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

З початком туристичного сезону гостро постає питання улаштування споруд для захисту цивільного населення у прибережних зонах, аби убезпечити людей від ракетних ударів. На кожному з пляжів, незалежно від того, чи це муніципальний пляж або орендований, мають бути облаштовані укриття

Про це під час пресконференції повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

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Загроза касетних ракет

Загроза касетних ракет типу "Іскандер" існує  постійно, саме тому приділяти увагу безпеці треба першочергово. Минулого року було відкрито шість пляжів міста та укриттів для відпочивальників вистачало. Однак цього року влада планує дозволити відвідувати 20 пляжів, тому й збільшення кількості захисник споруд наразі актуальне. 

"Ворог використовує потужні касетні "Іскандери", які вибухають на висоті 200-300 метрів, розлітаючись металевими частинками і знищуючи все навколо. Тому не треба нехтувати тривогами. Необхідно звертати увагу не тільки на пляж, але й на наявність поряд укриття", — зазначив очільник Одеської ОВА.

Олег Кіпер
Олег Кіпер про безпеку на пляжах Одещини. Фото: Новини.LIVE

Безпека на пляжах

Задля безпеки відпочивальників одеська влада співпрацює з бізнесом, який орендує пляжі, з метою створення додаткових укриттів та пунктів спостереження на узбережжі. Це дозволить зменшити ризики для мешканців та гостей міста, які проводять час на пляжах.

"Ми з бізнесом домовляємось, щоб вони ставили споруди, аби спеціальний персонал звідти спостерігав за вибухонебезпечними предметами, які можуть наближатися, та у разі необхідності надання допомоги", — додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, що на Трасі здоров'я в Одесі встановили мобільне укриття.  Сховище вирішили встановити на цьому місці після російського удару по Одесі 29 квітня, коли загинуло семеро людей. Воно розташоване ближче до моря і може вмістити 10-15 людей.

Олег Кіпер
ракетний удар
укриття
пляж
Одеса
відпочинок
туризм
безпека
Одеська область
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