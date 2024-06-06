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Безопасность отдыхающих в приоритете — как Одесса готова встречать гостей

6 июня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На пляжах Одессы должны быть установлены укрытия для защиты отдыхающих
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С началом туристического сезона остро встает вопрос устройства сооружений для защиты гражданского населения в прибрежных зонах, чтобы обезопасить людей от ракетных ударов. На каждом из пляжей, независимо от того, муниципальный пляж или арендованный, должны быть обустроены укрытия.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
 

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Угроза кассетных ракет

Угроза кассетных ракет типа "Искандер" существует постоянно, поэтому уделять внимание безопасности нужно в первую очередь. В прошлом году было открыто шесть пляжей города и укрытий для отдыхающих хватало. Однако в этом году власти планируют разрешить посещать 20 пляжей, поэтому и увеличение количества защитных сооружений актуально.

"Враг использует мощные кассетные "Искандеры", которые взрываются на высоте 200-300 метров, разлетаясь металлическими частицами и уничтожая все вокруг. Поэтому не нужно пренебрегать тревогами. Необходимо обращать внимание не только на пляж, но и на наличие рядом укрытия", — отметил глава Одесской ОВА.

Олег Кипер
Олег Кипер о безопасности на пляжах Одесской области. Фото: Новости.

Безопасность на пляжах

В целях безопасности отдыхающих одесские власти сотрудничают с бизнесом, арендующим пляжи, для создания дополнительных укрытий и пунктов наблюдения на побережье. Это позволит снизить риски для жителей и гостей города, которые проводят время на пляжах.

"Мы с бизнесом договариваемся, чтобы они ставили постройки, чтобы специальный персонал оттуда наблюдал за взрывоопасными предметами, которые могут приближаться, и в случае необходимости оказания помощи", — добавил Олег Кипер.

Напомним, что на Трассе здоровья в Одессе установили мобильное укрытие. Убежище решили установить на этом месте после российского удара по Одессе 29 апреля, когда погибли семь человек. Оно расположено ближе к морю и может вместить 10-15 человек.

Олег Кипер
ракетный удар
укрытия
пляж
Одесса
отдых
туризм
безопасность
Одесская область
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